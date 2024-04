Fiuk e Deolane precisam dividir quarto de hotel: 'Ela está me seduzindo'

Fiuk, 33, e Deolane Bezerra, 36, tem passado bastante tempo juntos e vivido um jogo de sedução.

O que aconteceu

O ex-BBB e a ex-Fazenda precisaram dividir uma acomodação de hotel depois de perderem um voô no Rio de Janeiro, contou Deolane em seus stories. Juntos no mesmo quarto, ela começou a 'brincar' com o coração do cantor. Nos vídeos publicados no perfil de Fiuk do Instagram, a advogada está passa creme nas pernas e perguntando o que ele acha do seu look. "Sabe o que é *oda? Está me seduzindo e depois fala que não quer", falou Fiuk na gravação.

Sem saber que estava sendo filmada, Deolane questiona: "Está boa essa roupa? Você está filmando", ao perceber a gravação. "Amor, que roupinha bonita. Até parece que é mocinha", brincou.