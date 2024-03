Retorno triunfal de Sabrina Sato ao BBB teve resultados desastrosos

A visita de Sabrina Sato à casa do BBB 24 (Globo) ontem (20) foi desastrosa para o jogo, opinou Chico Barney no Central Splash de hoje (21).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O comentarista disse que nunca imaginou que Sabrina voltaria à casa do BBB e que, apesar da euforia, a "execução" da visita deixou a desejar. "Era para ser um momento de alegria: Sabrina é uma das ex-BBBs fundamentais, um dos sinônimos do programa — mesmo que hoje em dia ela não seja nem um pouco identificada com o programa pelo publico, porque já se passaram 21 anos", afirmou.