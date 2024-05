1º show de Anitta nos EUA recebe elogio de revista norte-americana

A revista norte-americana Variety elogiou o primeiro show da turnê internacional de Anitta.

O que aconteceu

Com ingressos esgotados, a cantora realizou o primeiro show nos Estados Unidos com sua nova turnê "The Baile Funk Experience" nesta última terça (21). "Anitta nunca havia sido a atração principal de seu próprio show nos Estados Unidos sabe. No entanto, era difícil acreditar que era a primeira vez depois de testemunhar a estrela brasileira percorrer um setlist notavelmente compacto de quase 30 músicas", diz a publicação.

A revista reclama do sistema de som do local, mas continua com os elogios à apresentação de Anitta, afirmando que a cantora fez o público "formado por fãs falantes de português e espanhol" abrirem círculos para dançar na plateia.