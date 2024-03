Tadeu tenta mudar rota do BBB 24 com discurso, mas erra mira

No discurso de eliminação para Raquele no BBB 24 (Globo) ontem (19), o apresentador Tadeu Schmidt tentou, mais uma vez, animar os brothers do grupo Gnomos, que já "entregaram os pontos" para Davi e as Fadas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash de hoje (20), Chico Barney disse que o discurso foi "interessante" e "legal", mas teve efeitos "desastrosos" para alguns brothers.