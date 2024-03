Raquele não é planta e nem merece sair com rejeição

Não ocorrerá. Davi se salvou na prova bate e volta e quem vai enfrentar Beatriz e Alane será Raquele. Com isso, as fadas provavelmente serão responsáveis por eliminá-la com uma ampla vantagem.

Raquele não merece sair com rejeição. Foi uma boa jogadora, participante carismática, que infelizmente não chegou a ser compreendida por parte do público do BBB 24. Movimentou o jogo muito mais que alguns queridinhos do Twitter.

Torço para que a Globo seja mais generosa com Raquele do que foi com seu aliado Michel. Ficaram restritos às brincadeiras com plantas, dando indícios de que a própria produção embarcou numa narrativa que não fazia justiça à sua participação no programa.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

Legal o apoio moral que Tadeu deu para Pitel em relação ao 'poder do falso'. Foi um justo reconhecimento do quanto ela e Fernanda valorizaram aquela bobajada. E também pode fazer bem à autoestima dela depois de tanto revés.