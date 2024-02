Deniziane é desserviço ao BBB 24 e expõe arrogância das Fadas

"Eu acho isso muito curioso porque é uma forçação de barra num programa em que poucos embates aconteceram, em que todo mundo convive mais ou menos bem", avaliou.

É de uma petulância, de uma arrogância e de um tom moralista que nem cabe mais. Parece que todo mundo quer viver o BBB 20 eternamente. Até pelo nome Fadas Chico Barney

O comentarista ainda disse que Deniziane é a que mais o incomoda entre as sister do grupo Fadas (composto também por Alane e Beatriz), porque "não faz nada". Segundo ele, a sister "entrou forte" no jogo, mas se tornou "insuportável" ao começar a fazer juízos de valor. "Deniziane é um desserviço para o BBB 24", avaliou.

Lucas Pasini disse que a sister não protagonizou brigas — com exceção do recente desentendimento com Davi — e usa as aliadas, Beatriz e Alane, como escudos, "se protegendo" dentro de seu grupo.

"Ela se escondeu atrás das amigas Fadas, o que mais prejudica a Alane e Beatriz do que as ajuda. E se escondeu nesse relacionando com Matteus, que ela usou até o momento que ela achou que era bom pra ela […] Não vejo grandes momentos da Deniziane [no BBB], não lembro de momentos marcantes", avaliou.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER