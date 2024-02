Wanessa está fazendo Davi e o público desistirem do BBB

Vamos fazer um experimento, querido leitor. Se estiver em casa neste domingo, ligue a TV e procure pela câmera que estiver mostrando Wanessa Camargo no pay-per-view do BBB 24. Se estiver no bloquinho, tome cuidado com o celular, mas faça o mesmo no aplicativo do Globoplay.

Eu sou capaz de apostar vinte reais que a cantora estará, independente da hora do dia ou do clima lá fora, falando sobre Davi. A obsessão de Wanessa é assombrosa! Não existe outro assunto ou narrativa dela no programa. Um porre.

É tanta perseguição que já faz tempo que as condições se tornaram insalubres. Davi quase desistiu do BBB por conta disso. Não aguenta mais ser lembrado o tempo todo de seus erros e supostos erros, julgado de maneira bizarra.