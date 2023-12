Chico enalteceu o fato de Márcia Fu estar fazendo sucesso mesmo entre a plateia que não costuma acompanhar realities na TV. "O que temos visto da Márcia Fu, no final das contas, é que ela foi a única participante desta temporada que de verdade furou a bolha. Temos um negócio chamado 'fandom', os 'fãs de reality show', e temos outro negócio chamado 'resto do mundo'."

Para ele, é justamente a humanidade de Márcia que a torna tão atrativa ao grande público. "A Márcia Fu está fazendo parada no Spotify. Está sendo comentada por aí com seus memes, com alto astral, com leveza, com seus erros e acertos... Não é herói, nem heroína - é uma pessoa normal."

Fora de A Fazenda, Rachel Sheherazade arrisca tudo para atacar Márcia Fu

Chico Barney também rebateu as críticas que Rachel fez contra Márcia Fu em suas redes sociais. "Ela fala de fair play da parte da Márcia, mas qual é o fair play da Raquel, quando ela entra em um vale tudo - inclusive se alinhando com a Simioni, que fez coisa muito pior - para atacar uma pessoa em nome do prêmio, para defender que o prêmio fique com uma pessoa que é amiga dela? Esse vale-tudo da Rachel, que estava com tudo ganho aqui fora, sai completamente do campo do jogo, do entretenimento."

Na visão do colunista, Rachel se coloca como a palmatória do mundo ao tentar fazer a caveira de Márcia para seus fãs. "O que fica preocupante é quando alguém tem um certo reforço positivo por parte de certos setores da sociedade e, por isso, começa a achar que é uma regra moral para o resto das pessoas. Isso não tem nada a ver com entretenimento. Essas declarações da Rachel fogem muito do que se espera do entretenimento."