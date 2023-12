'Não vou morrer de câncer', garante Lúcia Alves, diagnosticada em 2022

Diagnosticada com câncer no pâncreas no ano passado, Lúcia Alves, 75, não interrompeu o consumo de bebidas alcoólicas durante o tratamento e diz enfrentar o processo com leveza.

A atriz afirma que não vai se deixar abater pela doença. "No meu tratamento, eu tomo uma cervejinha. Adoro. Antigamente eu até bebia umas coisas mais pesadas. Agora, não. A cerveja não embebeda. Como ter mau-humor com esse deleite? Não é um dia de cada vez para quem bebe. Um dia após o outro. É assim, não fico contando: passei mais um dia. Porque eu não vou morrer de câncer", assegurou, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Sua única preocupação, no entanto, é deixar a filha e o neto sozinhos no mundo. "Não é a morte que é o doloroso da vida. A morte é ruim, porque você tem que abandonar as pessoas que você mais ama. Mas viver é maravilhoso. Não tenho medo de morrer, só de deixar minha filha e meu neto", explica.