Começou a já tradicional fase de enigmas do Boninho, a esfinge de Curicica, a respeito do BBB 24. Em vídeo postado nas redes sociais na tarde de hoje, o diretor apresentou ao público seis ilustrações que parecem indicar perfis para o elenco da vindoura temporada do reality.

O primeiro desenho é de um avião. Pode ou não ser uma referência a Astrid Fontenelle, que recentemente se despediu do Saia Justa e apresenta um programa muito popular cujo cenário são os aeroportos do Brasil —"Chegadas e Partidas", agora também um quadro do Fantástico.

Logo depois surge um cidadão de bigode segurando uma caixa cheia de legumes. Pode ser um indício de que Guito Show, o Tibério de Pantanal, estará confinado. Tem bigode e ligações com a questão rural.