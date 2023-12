* Da Redação de Splash

Eliminado da semana em A Fazenda 2023 (Record), Yuri Meirelles, 22, gravou nesta sexta-feira (8) sua participação no quadro A Fazenda: Última Chance, do programa Hora do Faro. Chico Barney esteve presente na filmagem e adiantou, em seu Centra Splash, alguns detalhes do que será exibido no domingo (10).

Questionado sobre o fato de ter ganhado unfollow de Anitta, 30, nas redes sociais - por conta de suas atitudes homofóbicas contra Lucas Souza, 23 -, Yuri admitiu que deseja se retratar com a cantora. "O [Rodrigo] Faro perguntou se ele ia mandar uma mensagem para a Anitta pedindo desculpas. O Yuri disse que se arrepende tremendamente do episódio com o Lucas e pretende conversar com a Anitta a respeito disso. Ele sente que deve a ela a honra e o respeito pelo espaço que ela lhe concedeu."