A história da primeira escultura pública de Porto Alegre

Em 2014, finalmente, após anos de abandono, vandalismo e ação do tempo, as estátuas foram restauradas e instaladas no seu local atual, os jardins da Hidráulica Moinhos de Vento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Para além da estátua perdida, há outras perguntas sem respostas sobre a obra. A principal é quem esculpiu o primeiro monumento público de Porto Alegre? O que se sabe é que foi uma encomenda da companhia hidráulica da cidade feita em 1866. A fonte - com suas esculturas de ornamento - seria uma das oito primeiras inauguradas na cidade para disponibilizar água potável para a população. Muitas a chamavam de Chafariz do Imperador.

Foi somente em 1958 que o crítico de arte Aldo Albino, neto do italiano José Obino, publicou na imprensa uma matéria dizendo que seu avô era o autor da peça anônima. Até hoje é o nome atribuído como autor do monumento, apesar de não haver nenhum documento provando isso. Há outro indício que aponta para outro nome, o de Camillo Formilli. Em uma análise da obra ainda em 1924 foi identificada parte de uma assinatura no remo de um dos Netunos, já quebrado, lida como "... ormilli fecit". A palavra cortada seria justamente o sobrenome de Formilli assinando a obra. Camillo era escultor, ao contrário de José, que não era artista, porém possuía uma oficina de marmoraria.

As esculturas esculpidas em mármore foram feitas para representar divindades da mitologia greco-romana. As figuras femininas Caí e Sinos, popularmente conhecidas como Ninfas, e duas masculinas, que representam os rios Jacuí e Gravataí, também chamados de Netunos. Uma quinta estátua, simbolizando o Lago Guaíba através da figura de um menino, está desaparecida desde 1924. Isso aconteceu porque depois de saírem da Praça da Matriz ficaram em um depósito da prefeitura até irem para a Praça Dom Sebastião, em 1936.

As peças que sobraram estão bastante danificadas e agora vão começar a ser recuperadas. "Muita chuva ácida, muito vandalismo, porosidade do próprio material. Isso deixa a operação delicada", explica a arquiteta restauradora Verônica Di Benedetti. "Elas [as estátuas] têm um valor histórico e artístico, porque a obra desse escultor é bastante conhecida e renomada", diz.

O monumento, todo realizado em mármore de Carrara, originalmente era composto por uma base circular rodeada por uma balaustrada iluminada, um chafariz com três bacias superpostas e quatro estátuas alegóricas representando os rios afluentes da bacia do Guaíba: Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí.[1] Os afluentes Caí e Sinos são representados por duas Ninfas, já os afluentes Jacuí e Gravataí são representados por dois Netunos.[2] Uma quinta estátua era colocada no topo do chafariz, com a figura de um jovem com um barrete frígio na cabeça e segurando um estandarte, inspirada na iconografia da Liberdade, e representava o Guaíba. Inicialmente o conjunto era conhecido como Chafariz do Imperador.[1]