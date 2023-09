A exposição "Mekukradjá Obikàrà: com os pés em dois mundos" será inaugurada daqui um mês, no dia 28 de outubro, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói. Para a ocasião foi criado um painel de 10 metros com grafismos tradicionais do povo Kayapó que ficará na entrada do prédio assinado por Oscar Niemeyer. A ligação da cidade fluminense com os Kayapós não se dá pela geografia, já que esse povo se encontra em grande parte na região amazônica. Os Kayapós não se chamam por esse nome. Eles se denominam Mebêngôkre, o que significa "os homens do poço d'água". São justamente eles que levarão sua arte para Niterói. Ou melhor dizendo, em tupi-guarani, cidade das "águas escondidas".

Painel com grafismos tradicionais feito por mulheres Kayapó é destaque na Exposição ?Mekukradjá Obikàrà: com os pés em dois mundos? Imagem: Divulgação

Esse encontro das águas tem como grande destaque justamente o mural produzido por 15 mulheres Mebêngôkre-Kayapó ao longo de quatro dias no Acampamento Terra Livre (ATL), em abril deste ano em Brasília. Na cultura deles, são as mulheres as responsáveis por produzirem pinturas geométricas com traços perfeitamente paralelos feitos à mão com tinta de urucum e jenipapo. Além do painel, a exposição reunirá vídeos e fotos inéditos selecionados pelo Coletivo Beture, responsável pela curadoria.