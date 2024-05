São Paulo recebe o maior evento para quem busca carreira nos EUA

Os Estados Unidos abriram 303 vagas em março, mês em que também fechou com a taxa de desemprego em 3,8%. Diante desse cenário, a SG Global Group quer ajudar trabalhadores qualificados a ocuparem essas vagas obtendo o Green Card, alavancando carreiras e contribuindo com o mercado. Por isso, o ecossistema anunciou uma nova edição do On The Road, maior evento itinerante brasileiro focado no tema, em São Paulo, no dia 7 de maio.

SG Global Group Imagem: Reprodução

Na programação, são abordados três tópicos: o visto em si, explicando o EB-2 NIW e outros tipos de Green Card, desmistificando a parte burocrática do assunto; a carreira, levantando dados sobre o mercado e possibilidades de investimentos; e a vida pessoal, em que são discutidas as melhores formas de se ter um planejamento familiar e quais são os custos envolvidos para viver bem. As inscrições para o evento podem ser realizadas por este link.

SERVIÇO:

Data: 7 de maio

Horário: 19h30

Local: Tivoli Mofarrej

Endereço: Alameda Santos, 1437, 01419-001, São Paulo, Brasil