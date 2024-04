Mesa de pista

- A Azul Linhas Aéreas é a patrocinadora do Festival Folclórico de Parintins, o grande espetáculo de dança e música a céu aberto que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho no Amazonas. Trata-se de uma das festas mais concorridas do calendário brasileiro, com enorme apelo internacional.



- O Instituto do Cabelo, de Luciano Barsanti, inaugurou em Porto Velho, Rondônia, sua primeira unidade fora de São Paulo.

João Camargo Imagem: Reprodução

- O alfaiate João Camargo disparou um "save the date" para o lançamento de sua coleção "Evolution 2024". O desfile será dia 22 de abril em São Paulo. Traje: all black.