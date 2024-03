Entendendo o Processo EB-5: Um Guia Completo para Investidores Imigrantes

Imagem: Reprodução

Uma vez satisfeito com a origem e rastreamento do dinheiro, o investidor pode escolher um projeto para investir. Com a aprovação do Ato de Reforma e Integridade EB-5, alguns projetos de investimento já foram pré-aprovados pelo USCIS ao apresentar o formulário I-956 e receber a designação como Centro Regional de Investimento. O investimento mínimo exigido é de $1.050.000 por padrão; no entanto, esse valor é reduzido para $800.000 em centros de investimento localizados em "Áreas de Emprego Alvo".

Depois de submeter o investimento ao centro regional, o investidor vai trabalhar com seu advogado para criar a petição I-526. Nesta etapa, é preciso mostrar ao USCIS a origem e o rastreamento de todo o dinheiro usado no investimento. Os tipos de documentos necessários para comprovar a origem legal e o rastreamento dos fundos são variados e dependem muito da origem do dinheiro em cada caso específico. Alguns exemplos comuns de documentos incluem formulários fiscais W-2 ou 1099, declarações de impostos federais e estaduais, extratos bancários, contratos de compra e venda de imóveis, certificados de ações, contratos de empréstimo, documentos de herança e registros de transferência eletrônica, entre muitas outras possibilidades.

Os candidatos EB-5 podem obter seus green cards por meio do USCIS, apresentando um pedido chamado I-485 para Ajuste de Status, ou podem seguir o processo pelo Consulado em seu país de origem. Se já estiverem nos Estados Unidos com outro status válido, o pedido de ajuste de status pode ser enviado ao mesmo tempo que a petição I-526. Se estiverem seguindo o processo por meio de um consulado no exterior, o investidor terá que esperar até que a petição I-526 seja aprovada antes de iniciar o processo consular. O requerente principal, junto com o cônjuge e quaisquer filhos solteiros menores de 21 anos, podem receber residência permanente por meio do processo EB-5.

Após concluir qualquer processo, seja solicitando o Green Card nos Estados Unidos ou buscando entrada por meio de um consulado, o USCIS emitirá green cards condicionais, que têm validade de dois anos. Nos últimos três meses antes do vencimento do green card condicional, o investidor e sua família precisarão apresentar um pedido chamado I-829 para remover as condições do green card. Nessa fase, quase dois anos após o investimento ter sido feito, o Serviço de Imigração está verificando se o investimento ainda está no projeto e se os dez empregos necessários foram criados. Após a aprovação do I-829, o investidor e sua família receberão green cards permanentes, que têm validade de dez anos.

O investidor e sua família poderão pedir a cidadania dos Estados Unidos cinco anos depois de receberem o green card inicial. O green card condicional também é considerado para esse propósito, então a cidadania poderá ser solicitada aproximadamente três anos após receberem os green cards permanentes.