Mesa de Pista

- Ana Cañas está chegando em Belo Horizonte. Seu show será dia 21 de abril no Palácio das Artes, às 19 horas, "Ana Cañas Canta Belchior".

Tony Ramos Imagem: Reprodução

- Tony Ramos vai voltar ao palco depois de 20 anos de ausência. A peça, "O que Só Sabemos Juntos", terá a direção de Luiz Villaça e será também protagonizada por Denise Fraga. O espetáculo fala de crise climática e aquecimento global e estreia em São Paulo dia 26 de abril no Teatro Tuca.

- A biografia de Susana Vieira, "Senhora do Meu Destino", escrito com Mauro Alencar, já está disponível em pré-venda. A carreira, a vida, os obstáculos e os muitos sucessos de Susana estão na obra. A atriz conta desde sua infância até o estrelato, com registros históricos da TV, não faltando seus momentos mais íntimos.

- Fernanda Paes Leme entrou em contagem regressiva para o nascimento de sua primeira filha, Pilar, que chega em Abril, para alegria das famílias e de seus muito admiradores.

- Após dois anos de descanso de imagem devido ao grande sucesso como protagonista de Juma no remake de "Pantanal" (2022), a atriz Alanis Guillen estará no elenco de "Mania de Você", novela das nove que vai suceder o remake de "Renascer", atualmente no ar no horário nobre da Globo.