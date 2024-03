Felipe de Carolis: o vilão de Nosso Lar 2

Com 25 anos de carreira, com uma trajetória sólida no teatro, o ator brilha na sequência de Nosso Lar, sucesso de público e bilheteria

Se você ainda não assistiu a Nosso Lar 2 - Os Mensageiros, essa matéria é um spoiler. O ator Felipe de Carolis, conhecido da TV por seu papel em Verdades Secretas, dá vida ao vilão do longa-metragem, Otávio. E o artista teve pouco tempo para compor a personagem. Foram oito dias apenas da data do convite para a primeira filmagem. "Se eu não tivesse me dedicado ao teatro por tanto tempo, eu não seria capaz de compor esse papel que me foi entregue neste filme. O teatro me preparou. Gostei muito do resultado na telona e faço questão de enfatizar que o construímos como equipe", diz Felipe, que detalha mais sobre o processo: "O público acompanha seis fases da vida do Otávio (épocas, décadas, idades, encarnações diferentes). Não havia possibilidade de dar vida à tamanha complexidade instintivamente. Sou muito grato ao Wagner (de Assis, diretor) e a Iafa Britz (produtora).

Felipe de Carolis Imagem: Mandar Parab/Divulgação

Na ocasião do convite para Nosso Lar 2 - Os Mensageiros, Felipe estava comprometido com outro trabalho. No entanto, após ler o roteiro, o ator entendeu que precisava estar no filme. "O roteiro me fascinou na minha primeira leitura. Comecei a ler no táxi, voltando de um ensaio, no trânsito caótico de São Paulo. Eu terminei de ler muito tocado pela história e não só com a vontade de fazer este trabalho, mas com a sensação de que eu precisava dele, e ele de mim. Mudei todos os meus planos. Deixei São Paulo, devolvi o apart que tinha alugado e me mudei para o Rio. Além do texto, eu queria muito trabalhar com o Wagner, nosso diretor, que conduziu lindamente todo o processo", conta o artista.