Al Pacino lança livro de memórias

Foi anunciado o lançamento mundial de Sonny boy, o aguardado livro de memórias de Al Pacino, um dos mais famosos atores da história do cinema. A obra será lançada no dia 8 de outubro, pela Penguin. No Brasil, ainda sem título em português, o livro chegará às lojas também em outubro, pela Rocco.

"Escrevi Sonny Boy para expressar o que vi e passei na minha vida", dizAl Pacino em entrevista para o site da People. "Foi uma experiência incrivelmente pessoal e reveladora refletir sobre essa jornada e o que a atuação me permitiu fazer e os mundos que ela abriu." Em Sonny boy, a estrela de clássicos como "O poderoso chefão" e "Scarface" revive a sua infância no Bronx, bem como suas primeiras inclinações artísticas. Sonny Boy também detalha a carreira de Pacino passo a passo, desde seus dias no teatro de vanguarda de Nova York até seus papéis e colaborações mais famosos.