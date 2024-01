Amaury Jr.

Colunista do UOL

A tradicional feira produzida pela Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes (ABUP) abre o calendário do primeiro semestre de 2024 com as feiras Decor Show, de 30 de janeiro a 03 de fevereiro, e a Têxtil & Home | Home & Gift, de 18 a 21 de fevereiro.

São mais de 150 prestigiados nomes do segmento apresentando todas as tendências e lançamentos do mercado. Confira os destaques deste ano:

Gileno Design

Trabalhando há 20 anos no mercado, a Gileno Design prima pela sofisticação dos detalhes e o refinamento do trabalho artesanal que nunca produz um modelo exatamente igual. Para a nova coleção "Farfalle", a GiIleno usou as borboletas como inspiração para o design.

6F

A 6F Decorações, referência nacional na importação de marcas exclusivas de móveis e objetos decorativos, apresenta na ABUP a nova coleção denominada Vedete. O termo "vedete" tem raízes no francês "vedette", que significa estrela ou destaque, definição que traduz a nova coleção da 6F composta por vasos, potiches, abajures e centros de mesa e inspirada pela fusão entre a elegância e a beleza clássica atemporal italiana e a exuberância vibrante e tropical brasileira. O projeto é assinado pelo designer de interiores Athie Henrique.

Casa Bonita

Durante a ABUP, a Casa Bonita apresenta a Coleção Linhas e Curvas, inspirada na obra do arquiteto Oscar Niemeyer. A coleção foi idealizada por Cecilia Rima, diretora da Casa Bonita, Lucila Turqueto, do blog Casa de Valentina e Lucas Lassen, diretor da Paiol e artesãs do Vale do Jequitinhonha.