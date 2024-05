Solidariedade sem fronteiras

A tragédia do Rio Grande do Sul tem demonstrado que a solidariedade dos brasileiros não tem limites. Os conterrâneos radicados em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, se mobilizaram e fizeram uma gigantesca arrecadação com produtos de higiene, cobertores, roupas de inverno, etc. A ação dos patrícios foi tamanha que acabou contagiando os americanos, que se envolveram na ação e estão engrossando os kits para enviar ao Brasil.

O problema agora é como fazer essas doações chegarem até o Rio Grande do Sul. Vamos usar a nossa criatividade para resolver essa importante questão.