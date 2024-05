Maior festival de samba e pagode do Brasil arrecada doações ao RS

O Samba Prime, maior festival de samba e pagode do Brasil, que acontece na próxima semana em Belo Horizonte, se mobiliza para ajudar o Rio Grande do Sul, estado que enfrenta dificuldades devido às enchentes. Em parceria com a organização do evento, o público terá a oportunidade de contribuir com doações de alimentos não perecíveis, água, agasalhos e produtos de limpeza, e em troca, receberá ingressos para o setor VIP do festival.

Menos é Mais no Samba Prime 2023 Imagem: Johnny Duarte/BS Fotografias

Para participar da campanha, basta comparecer aos pontos de coleta em Belo Horizonte e Contagem, realizar a doação e garantir o ingresso. Serão disponibilizadas 300 entradas por dia de festival.