Amaury Jr.

Carmen Miranda ganhará uma minissérie sobre sua vida e obra, produzida pela Globo. A atração foi pensada pelo canal em 2006, mas foi engavetada por questões burocráticas. A produção foi pensada com base na biografia escrita por Ruy Castro, segundo informações de Fefito, do UOL.

Carmen Miranda Imagem: Reprodução

A minissérie começou a ser escrita por Maria Adelaide Amaral, e depois passou para Silvio de Abreu, que deixou a Globo em 2020. O projeto parou no escritório do cineasta Bruno Barreto, responsável por "Dona Flor e Seus Dois Maridos", que adquiriu os direitos do livro e resolveu as questões burocráticas. Tatá Werneck está cotada para dar vida à Carmen na produção que deve chegar às telas em 2025, quando se completa 70 anos da morte da cantora.