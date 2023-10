Amaury Jr.

Colunista do UOL

A carreira da modelo britânica Naomi Campbell vai ser celebrada em uma exposição inédita no Victoria & Albert (V&A) Museum, em Londres, que abre portas em 24 de junho de 2024. A mostra contará com os vestidos mais aclamados e as fotografias mais famosas da vida da modelo.

Naomi Campbell Imagem: Reprodução

Os visitantes de NAOMI - é esse o nome da exposição - vão poder admirar as mais bonitas e icônicas criações do mundo da moda às quais Campbell usou. Ao todo, haverá cerca de 100 vestidos de Alexander McQueen, Azzedine Alaïa, Gianni e Donatella Versace, Chanel, Valentino, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, entre outros.

Naomi Campbell no MET Gala 2019 Imagem: Reprodução

NAOMI será também, inevitavelmente, uma retrospectiva das últimas quatro décadas da moda, com inúmeras criações de designers, alguns deles já falecidos, que, tal como Campbell, mudaram o rosto da indústria. À Vogue britânica, Sonnet Stanfill, curador sênior para a moda do V&A, disse que a única criação que pode confirmar que fará parte da exposição é o vestido de rendas e plumas cor-de-rosa, desenhado por Valentino para Naomi usar na MET Gala de 2019.