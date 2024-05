Viih Tube relata 'susto' durante gravidez de seu 2º bebê: 'Muito sangue'

Grávida, Viih Tube contou que tomou um susto ao sofrer um sangramento.

O que aconteceu

A influenciadora, que está gestando seu segundo bebê, contou que teve um sangramento inesperado. O episódio aconteceu após Viih ter um caso de virose enquanto viajava de férias com a família. "Ontem eu estava em uma reunião e, do nada, senti uma 'poça' no meio da minha perna. Era sangue. E era muito sangue", falou, em série de stories publicados no Instagram.

"Tinha feito uma 'pocinha' [de sangue] na minha calça. Saía muito sangue. E sangue vivo. E eu vivi uma das piores sensações da minha vida inteira. Fiquei pensando nas mães que passam por isso e, no final, recebem uma notícia muito triste, que foi o meu maior medo. Deve ser muito difícil, porque foi muito difícil passar por aquilo. A minha mão tremia. Foi angustiante, horrível".