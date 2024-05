Atriz diz que cena de sexo em filme provocou dores e machucados no corpo

Os atores estavam com fortes reações depois de tanto tempo na banheira com o produto. "Esse foi o dia em que filmamos todas as nossas cenas de sexo", disse ela, que estava com machucados pelo corpo. "Estávamos ambos com muita dor. Nós simplesmente morríamos de rir. 'Quanta maquiagem você tem na bunda agora?'. Eu estava tipo: 'Tanta, não é nem engraçado'".

O filme narra a história de Gary Johnson, vivido por Powell, um policial que finge ser um assassino de aluguel. O personagem tem o objetivo de prender quem o contrata. No entanto, os planos mudam após Maddy (Adria) o contratar para encomendar o assassinato do marido. Ele acaba se apaixonando pela mulher.