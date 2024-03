A cerca de uma hora de São Paulo, o município de Guararema é uma boa opção de escapada de fim de semana ou de parada para quem está indo ou voltando do litoral norte.

Bem preservado, o centro do município tem parque à beira do esverdeado rio Paraíba do Sul, mirante no alto de morro, restaurantes charmosos e estação ferroviária antiga.

Distante cinco quilômetros do centro, a Freguesia da Escada foi um aldeamento de indígenas que deu início ao povoamento da região há quatro séculos. Lá se construiu a igreja de Nossa Senhora da Escada, hoje conhecida também como "morada de São Longuinho".

No fim de semana, há procissão com cavalgada, shows, almoços com a tradicional galinhada e missas campais na Festa de São Longuinho, que acontece anualmente em meados de março desde 2003.

A organizadora é a devota Cecília Barbosa, sobrinha de Dona Luiza, a zeladora da igreja que descobriu a imagem do santo e começou o culto por lá.

Em 2002, o marido de Cecília sofreu um acidente, e ela fez a promessa a São Longuinho de criar uma festa em seu louvor se o esposo sobrevivesse. Já Dona Luiza esteve presente nas festividades até 2022, quando morreu aos 99 anos.