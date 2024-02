Por ser uma parada estratégica de quem desbrava os confins da Puna, El Peñon é um ponto de encontro de gente destemida cheia de histórias.

Se na primeira noite ouvimos as memórias do italiano dono da pousada, e também de um casal de hóspedes europeus que vive a viajar de motorhome, no jantar seguinte é a vez de assistir à projeção de fotos e ouvir os bastidores da descoberta dos niños de Llullaillaco com Constanza Ceruti, amiga de Fabrizio, ex-professora do guia Fernando e acompanhante do grupo da Socompa.

As 'múmias' das crianças de Llullaillaco entraram para o livro dos recordes como as mais preservadas já encontradas Imagem: Wikipedia

Nativa de Buenos Aires, ela codirigiu a expedição que destacaria Salta na arqueologia mundial aos 25 anos, quando já tinha escalado 50 montanhas de mais de 5000 metros (hoje seu currículo passa de 100 picos, incluindo dois cumes do Aconcágua). Não por acaso, ela se tornaria uma das maiores arqueólogas de alta montanha da Terra, com 25 livros publicados.

"Levamos mais de um mês na expedição, que foi liderada pelo norte-americano Johan Reinhard, um explorador experiente da National Geographic", conta Constanza, que dedica a vida a pesquisar os centros cerimoniais que os incas ergueram nas montanhas andinas de mais de 6.000 metros.

Antes de Llullaillaco, Constanza já tinha encontrado restos de pessoas mumificadas em expedições como a do Nevado Quehuar, também na Puna.

As três crianças foram encontradas congeladas, em um estado de conservação surpreendente Imagem: Reprodução

Ela só não imaginava que os 6.739 metros do Llullaillaco escondiam tamanha preciosidade: rodeadas por oferendas, as três crianças congeladas surgiram impecáveis das escavações, o que as levaria até ao Livro dos Recordes como as pessoas mumificadas mais bem preservadas do planeta.