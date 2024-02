Desde que chegamos no Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, a 12 quilômetros do Parque Nacional Iguaçu, não houve tempo para preocupação com as crianças, que tinham acesso a atividades sem o auxílio de brinquedos eletrônicos ou celulares.

Queremos proporcionar um resgate da nossa infância como ela foi, longe dos aparelhos eletrônicos, do celular, do tablet e em contato com a natureza. Isso acaba trazendo uma experiência surpreendente para os filhos. Mas também para os pais, com acesso a bons restaurantes para curtir os momentos em família"

Willian Lass, diretor-geral do Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort

Leon, de 5 anos, brincava com os recreacionistas na piscina e no parque temático da Mônica com 400 metros quadrados de área lúdica nas dependências do local. Raul, de 9, jogava bola com os amigos em um campinho de futebol nos fundos do hotel.

Também havia ali outras atrações, como piscina aquecida, tirolesa, sala de cinema, jogos e uma horta em todo o entorno, que pode ser visitada em um passeio em um veículo elétrico.

Enquanto isso, minha esposa e eu pedimos um drinque em um bar de frente para a piscina. Também havia outras atrações para adultos, como sauna seca ou úmida, massagem no Mandi Spa ou até um jantar intimista no restaurante Vezzoso Cucina do chef Salvatore Loi, com pratos da gastronomia italiana.

Ainda que ali fosse apenas o espaço para a estadia, já era possível desfrutar das atrações de Foz dentro do hotel mesmo.