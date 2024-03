Carole sempre estimulou que as filhas entrassem na cozinha e, volta e meia, carregava as duas para suas aulas - professora da escola WK Cozinha há 25 anos, ela não ensina apenas receitas doces e passeia com desenvoltura pela cozinha salgada. Mas sua infância foi bem diferente.

Nascida e criada na capital paulista, a pequena Carolina era uma espoleta. Amava passar os fins de semana em Itu (SP), na casa dos avós paternos, e as férias em Sacramento (MG), com os avós maternos.

Sempre fui muito levada e nunca pude entrar nas cozinhas das avós, porque elas não deixavam. Fui muito gulosa e vivia roubando cobertura de bolo sem ninguém ver. Por isso, qualquer coisa que desse errado era culpa da Carolina"

Carole Crema brincando de casinha Imagem: Arquivo pessoal

Quando pergunto que receitas trazem as lembranças daquele tempo, Carole lista muito quitutes - não por acaso, todos são doces. A avó Antônia, baixinha de sangue italiano, única dos irmãos nascida no Brasil - toda a família vinha de Santa Maria di Castellabate, sul da Itália -, cozinhava e costurava como ninguém. "Foi ela que me deu o apelido de Carole", conta a neta.

Casada com Hércules, leiteiro que entregava as garrafas de porta em porta, Antônia dividia a cozinha com a única filha mulher, Ana.

Essa casa, em Itu, foi minha principal referência, onde sempre tinha bolo, bolinho de chuva e rabanada. Minhas lembranças mais fortes sempre têm as duas, juntas na cozinha"

Nas férias mineiras, o clima era outro. Na grande casa rural da avó Elza, "meio índia, bem brasileirona", e do avô Sílvio, produtor de café, também vivia a mãe dele, Elizabeta, italiana da cidade de Mantova.

"Convivi bastante com essa bisa e sempre tivemos uma ligação muito forte. Ela era loirinha de olho azul, muito parecida comigo, e cozinhava com uma vitalidade..." A cozinha com fogão a lenha ficava do lado de fora e, no dia a dia, era comandada pela cozinheira Flor. "Ela fazia pilhas de banana da terra frita e muitas bolachinhas", recorda.