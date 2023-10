Mesmo quando estou com as crianças, me sinto culpada se a cabeça fica distante, ou se não consigo desligar dos grupos de WhatsApp. Por isso, tenho treinado dar um chega pra lá no trabalho de vez em quando. Semana passada, em plena loucura da inauguração da Mercearia Maravilha, simplesmente peguei meu marido e meus filhos e fomos para um hotel. O fim de semana é deles, não tem negociação.