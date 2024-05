Óculos de R$ 5.000 de Djonga e mais: dupla revela valor de looks de famosos

De Muriaé, no interior de Minas Gerais, a dupla criou a página em 2020 como uma forma de compartilhar seu interesse pela moda e pelo streetwear. De lá para cá, o perfil cresceu, ganhou visibilidade e virou profissão. Os irmãos acabam de se mudar para o Rio de Janeiro para se dedicar exclusivamente à criação de conteúdo.

No início, era o rap

Hoje, com 20 e 23 anos, respectivamente, Vitor e Yan lembram que o surgimento do perfil coincidiu com a ascensão dos artistas de rap no país. Fãs desse estilo musical, eles perceberam que os cantores do gênero se aproximavam cada vez mais do mundo da moda e sentiram que era o momento ideal para começar o "Drip de Artista".

O nome do perfil, inclusive, tem relação com essa fonte de inspiração original. "Drip" é uma gíria do trap que faz referência ao estilo de se vestir com roupas de grife, joias chamativas e acessórios exclusivos. Um modo de demonstrar riqueza, individualidade, sucesso e poder no meio.