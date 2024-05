Tricô, colete e pólo: vestir-se como o vovô vira moda e conquista geração Z

Calças e saias com pregas, papetes, suspensórios, tricôs com padrões xadrez, quadriculados e de losangos, e mocassins com meias visíveis. É assim, com peças típicas do brechó, que o estilo "grandpacore", ou "vovôcore", é um dos principais da temporada outono-inverno deste ano.

O termo surgiu no TikTok e os vídeos marcados na categoria #grandpacore já acumulam, juntos, mais de 40 milhões de visualizações. Segundo a plataforma Pinterest, em que os usuários buscam inspirações estéticas, entre 2021 e 2023, as buscas de seus usuários pelo termo "moda vovô" subiram em 65%, enquanto por "estilo vovô" aumentaram 60% e por "moda urbana retrô", 55%.

A rede social afirma que as gerações que lideram as buscas são a Z (jovens nascidos entre o fim dos anos 1990 e início dos 2010) e boomer (entre as décadas de 1940 e 1960), embora os millennials (início dos anos 1980 até metade dos 1990) possam ser vistos a olho nu entre os adeptos.