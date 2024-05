Com que bota eu vou? De montaria, acima do joelho e western são queridinhas

Sendo uma opção prática para o dia a dia, Sabrina Sato e Marina Ruy Barbosa são algumas das famosas que já entraram na onda das botinhas para circular por aí com elegância mas sem abrir mão de conforto.

Cuidados ao usar

Agora que você já sabe os modelos que estão em alta, é preciso também tomar alguns cuidados para não prejudicar a harmonia do visual na hora de montar looks com botas. As dicas são da consultora de imagem e estilo Marlusa Pasa.

De acordo com a especialista, para disfarçar panturrilhas grossas, vale apostar nas versões de cano mais curto. Uma sugestão é usá-las com calças de corte reto ou modelagem mais solta. Aqui, o ideal é evitar o combo bota e calça muito justas.

Já se o objetivo é disfarçar coxas mais grossas, fuja das botas que marcam bem na coxa, como alguns modelos de over the knee. Prefira as botas de cano médio ou curto, que nesse caso ajudam a dar uma alongada no visual.

Outra maneira de conseguir essa impressão de alongamento é apostar em botas da mesma cor da calça ou meia. Já se quiser disfarçar pernas mais finas, evite os modelos mais largos de bota compondo com calça muito justa.