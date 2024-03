A história do casal que morou 'escondido' na Disney por mais de 15 anos

Foi então que em 17 de julho de 1955, três dias antes da inauguração da Disneylândia, Walt Disney convidou Owen e Dolly Pope para morar no local. Eles se mudaram para uma casa de fazenda que estava localizada no fundo de Frontierland e que parecia apenas fazer parte do cenário.

Casa dos Pope, na Disneylândia Imagem: Reprodução/Reddit

Mesmo com centenas de visitantes passando pelo parque todos os dias, os Pope moraram no local "escondidos" das vistas das pessoas até 1971, quando se mudaram para a Flórida para gerenciar parte da abertura do Walt Disney World Resort. Owen e Dolly trabalharam no local até se aposentar.

A casa dos dois está dentro do parque até hoje, mas foi transferida para outra local, já que a atração Star Wars: Galaxy's Edge foi construída no espaço.