Para viver largado e pelado: ilha em Goiás está à venda por R$ 10 milhões

Representação da ilha à venda em Itumbiara (GO) Imagem: Divulgação / Welerson Antunes

A propriedade fica dentro da represa de Itumbiara. A Eletrobras esclarece que não existem ilhas no estado de Goiás, mas remanescentes ilhados em reservatórios de acumulação de água para geração de energia elétrica sob a concessão da empresa —que são propriedades particulares que podem pertencer à concessionária ou ao dono do terreno que teve parte de seu imóvel afetado com a construção da represa. "O remanescente ilhado mencionado obedece à cota de desapropriação do reservatório de Itumbiara", explicou a empresa.

Por que a ilha pode ser adquirida? Por não ser um bem pertencente à União ou ao estado, a ilha é caracterizada como particular e pode ser vendida, conforme consta no artigo 1.249 do Código Civil.

As [ilhas] que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram.

Artigo 1.249 do Código Civil

"Ela tem escritura, registro e matrícula individual", explica também o corretor Antunes em outro post. "Então, ela pode ser construída, loteada, pode ser feito até um resort —olhando as leis que regem o município em que ela está", continua. A reportagem buscou contato com a prefeitura de Itumbiara sobre a ilha e aguarda posicionamento.