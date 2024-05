Querido dos famosos: quem é o médico que colocou cabelo em André Mendonça

Ele se autointitula pioneiro na técnica FUE (Follicular Unit Extraction). O método consiste na extração de folículos capilares da área doadora, um a um, e implantados na região calva. É uma técnica considerada pouco invasiva, com pós-operatório menos doloroso e uma recuperação mais rápida. Bianco Leal também é especialista em transplante de barba e de sobrancelhas.

O médico já fez procedimentos para algumas celebridades. Na lista estão nomes de peso, como os cantores Roberto Carlos, Lucas Lucco e Belutti (da dupla com Marcos), o empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone, o humorista Tom Cavalcanti e o ex-BBB Caio Afiune, entre outros. No caso de Roberto Carlos, por exemplo, ele manteve o atendimento ao Rei sob sigilo por anos até que, um dia, o artista finalmente o liberou para a divulgação.

Bianco Leal realizou ainda o implante capilar no ministro André Mendonça durante o período de pandemia no Brasil, em 2021. Não se sabe quanto custou o procedimento, já que o valor depende de algumas variáveis. Estima-se no mercado, no entanto, que tudo pode ter girado entre R$ 20 mil e R$ 35 mil.

Nos últimos dias, um internauta do X (antigo Twitter) publicou foto com antes e depois do ministro em uma sessão da Suprema Corte. Na imagem, o ministro aparece com expressão séria, mas um detalhe não passou despercebido: são os cabelos bem cuidados e volumosos e o topete delicadamente caído sobre a testa.

"Uma pequena pausa nos assuntos jurídicos para falarmos de algo realmente importante: o sucesso do transplante capilar do ministro André Mendonça." Nos comentários, muitos perguntavam quem havia feito o transplante e pediam o contato.