Pele à mostra, peça de areia e Marquezine 'comportada': a moda do Met Gala

Zendaya | Givenchy Imagem: John Shearer/WireImage

Quem também fez um grande acerto foi Emma Chamberlain. A influenciadora, extremamente famosa no universo da moda norte-americana, mostrou a força do marrom, além dos looks urbanos. Ela investiu em um look Jean Paul Gaultier, apresentado na coleção de alta-costura, outono 2003, da grife. 10 de 10.

Por fim, duas outras vencedores nas contagens de cliques foram Gigi Hadid e Taylor Russell. A primeira delas em um vestido branco, da Thom Browne, com bordados floridos desenhados ao longo do tecido - até a barra. Já Russell, eterna parceria de JW Anderson, vestiu-se de Loewe, com saia branca, com fenda longa, e um top amadeirado. Os pontos extremos do clássico e do extravagante.

Gigi Hadid | Thom Browne Imagem: Marleen Moise/Getty Images

Taylor Russell | Loewe Imagem: Theo Wargo/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Sem Rihanna, Blake Lively e Bella Hadid, nomes citados saudosamente e constantemente nas redes sociais, o Met Gala - pelo menos para nós brasileiros - teve toques de novidade.