Presente do crush, blusa viral de Marquezine é obra de estilista cancelado

Baby tee da Maison Margiela Imagem: Reprodução

Dito isso, o último questionamento é sobre o que é a Maison Margiela. Originalmente intitulada Maison Martin Margiela, a casa de moda francesa nasceu em 1988, sob comando dos designers belgas Martin Margiela e Jenny Meirens.

A história da Maison Margiela

Mood da Maison Margiela Imagem: Reprodução/Instagram/@wemargiela

A grife surgiu um ano após Martin Margiela trabalhar como assistente de design de Jean Paul Gaultier. O anonimato, ou pelo menos discrição, foi um atributo que fez com que a casa de moda começasse a se destacar e criar interesse do público de luxo. Enquanto sua primeira loja era um espaço em branco, suas etiquetas, na mesma cor, eram tão minimalistas quanto, identificadas apenas com o número do look.

Após a inauguração, o que fez com que a casa de moda atraísse glória foi seu conceito disruptivo, que nadava contra a maré "toda boazinha, do bem e tão galera". O artesanato construído pela marca, sob o comando criativo de Martin, se destacava pela peça em si. A moda pela moda. Com uma dose teatral. Em alguns dos desfiles, as modelos surgiam com os rostos cobertos - muito antes da Balenciaga - para valorizar o trabalho criado.