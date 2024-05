De Rayssa a Gkay: brasileiros conquistam grandes marcas internacionais

O Brasil está no foco na moda internacional. No início de março, a skatista e medalhista olímpica Rayssa Leal foi nomeada embaixadora global da Louis Vuitton. Aos 16 anos, ela é a primeira brasileira a ocupar o posto e se junta a estrelas como Zendaya e as cantoras do grupo de k-pop LeSserafim.

Rayssa já vinha mostrando aproximação com a marca desde o ano passado, quando foi convidada para conferir de perto os desfiles das suas coleções de Outono-Inverno e Primavera-Verão nas Semanas de Moda de Paris.

Rayssa e Zendaya na Louis Vuitton Imagem: Reprodução

Este ano, já como embaixadora, a atleta também prestigiou a apresentação das novidades para o Outono-Inverno 2024 e marcou os 10 anos do estilista Nicholas Ghesquière no comando criativo da linha feminina da grife francesa.