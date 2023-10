Novas marcas e coleções nacionais: fast fashion gringo quer ganhar o Brasil

Para a estilista Camila Damin, as fast fashion têm um aspecto positivo: popularizaram o acesso à informação de moda. "Acredito que essa forma de consumo tenha proporcionado mais acessibilidade para várias camadas da sociedade. As pessoas são movidas por novidades, partindo deste princípio, elas se identificam com produtos novos com um custo relativamente baixo comparado a outros canais de venda e isso faz com que a moda se dissemine com mais rapidez."

Na mira do governo

De olho no potencial de arrecadação —e nas amplas práticas de sonegação — de impostos de lojas internacionais que entregam no Brasil, o Governo Federal impôs regras para compras em sites como Shein e AliExpress este ano, atendendo também a queixas de comerciantes brasileiros sobre uma competição injusta com gigantes de fora.

As compras em gigantes internacionais passaram a ser taxadas com imposto alfandegário e ICMS Imagem: Getty Images

Em setembro, as primeiras lojas aderiram ao programa Remessa Conforme, do Ministério da Fazenda, que cobra das empresas cadastradas o imposto comercial e libera o consumidor de taxas alfandegárias para as compras de até US$ 50, mas não do ICMS de 17% sobre o pedido. Em contrapartida, o governo irá conceder oportunidades para as marcas, como a facilitação da entrada na mercadoria no país.