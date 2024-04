Azul é o novo preto: o que há por trás da cor que conquistou os políticos

Lula e Janja a caminho da rampa do Congresso Nacional para a posse Imagem: Ricardo Stuckert

Duas décadas depois, a escolha pelo tom primário, pela segunda vez na história, parece estratégica.

"Quando houve uma mudança nos caminhos políticos do país, outras mudanças, mesmo que sutis, também ocorrem", complementa Queiroz.

Luis 14 Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons

A distinção de um momento do outro, simbolizar um outro governo.

A imagem pública é um signo absorvido pela sociedade. Como apontado no artigo "O Azul na História da Moda" (2021), no final do século 12, Luís 6º instituiu o azul como cor componente dos uniformes de seu exército, representando uma forma de homenagem à Virgem Maria, padroeira do Estado.