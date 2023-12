Fantasmas embaixo d'água? Museu no mar do Caribe ganha esculturas vívidas

Troy Lewis (acima) assinou quatro das novas esculturas Imagem: Jason deCaires Taylor/Reprodução underwatersculpture.com

Cada uma das esculturas feita no Reino Unido foi inspirada em modelos reais que posaram para Jason e outros artistas locais, como Troy Lewis, responsável por quatro novas peças submarinas. Entre elas está "Cristo das Profundezas", réplica de uma estátua dada ao povo de Granada em agradecimento ao socorro à tripulação e passageiros do navio Bianca C., que afundou na costa da ilha em 1961.

Esculturas estão 'vivas'

Esculpidas em aço inoxidável de alto padrão além de cimento marinho de pH neutro, as obras estão "vivas" — elas funcionam como corais artificiais, com espaços que são ocupados e servem de abrigo para animais marinhos. A prova é que as esculturas mais antigas do parque já estão ocupadas.

Uma das obras de Troy Imagem: Jason deCaires Taylor/Reprodução underwatersculpture.com

"Havia um polvo que se mudou para a base de uma delas, o que foi muito legal de ver", comentou Jason à CNN. Lagostas, caranguejos e arraias já fizeram das peças do museu suas moradas.