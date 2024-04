Morar em cópia de mansão mal-assombrada da Disney pode custar R$ 11 milhões

"Ele cresceu como fã dos estúdios Disney porque seu pai era [um dos] animadores [dos desenhos] para o Walt Disney", revelou ainda Gail.

Quando decidiu construir sua própria casa, Mark Hurt conseguiu permissão da Disney para ter acesso às plantas originais da Haunted Mansion do parque para que o seu novo endereço não só imitasse o estilo arquitetônico típico do sul dos EUA (com elementos de revival grego), mas mantivesse as proporções da original.