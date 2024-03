Mansão mais cara dos EUA abrigou família de 274 pessoas e até ex-presidente

Nos anos 1970, o casal recebeu pelo correio uma propaganda sobre as ofertas do mercado imobiliário da Flórida e decidiu passar férias em Naples. Sobrevoando a região, ele avistou o terreno de Gordon Pointe e teria dito para a esposa: "Quero ir para lá".

O casal teria se apaixonado pelo destino —tanto que John considerou brevemente trazer a firma de Pittsburgh para lá, segundo seu filho Bill. Porém, ele percebeu que o mercado financeiro de Pittsburgh era mais interessante para a empresa e desistiu da ideia.

Mas John decidiu investir em outro projeto: transformar a Flórida no "ninho" da família. Com a compra do primeiro terreno de 1,74 hectare por US$ 1 milhão, à época, saiu do papel a primeira mansão ao fim de uma estrada que abriga outros empreendimentos milionários.

Imagem: Divulgação/Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty

Quase duas décadas depois, a casa principal de seis dormitórios e uma piscina com cobertura de vidro ganhou a companhia da segunda casa de hóspedes, de cinco dormitórios e piscina externa.

No mesmo ano, em 1990, a família se mudou de vez para a Flórida e, nos anos seguintes, suas propriedades continuariam a se expandir para acomodar o clã em crescimento: uma parte da ilha Keewaydin, uma área acessível apenas de barco na costa de Naples, foi comprada. Em 2005, lá foi construída uma casa de quase 1.500 metros quadrados para acomodar os visitantes da família.