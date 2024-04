Conheça 12 prédios curiosos em formato de animais espalhados pelo mundo

Finalizado em 1997, o elefante de Bancoc representa estes animais que constituem um importante aspecto da cultura tailandesa. Idealizado pela dupla do empresário do ramo imobiliário Arun Chaisaree e do engenheiro e arquiteto Ong-ard Satrabhandhu, ele se tornou uma atração à parte do centro da cidade e contaria, de acordo com a publicação, com varandas que ocupam mais de um andar.

3. Lucy the Elephant, em Margate City, nos EUA

Lucy the Elephant, em Margate City, nos EUA Imagem: Aneese/Getty Images

Este não é o único elefante da lista, mas Lucy é uma das mais populares, já que se tornou figura marcante da Jersey Shore, como é conhecida a região badalada da costa do estado de Nova Jérsei. Com seis andares, o prédio que começou a ser construído em 1881 possuiu diferentes "vidas", primeiro servindo como ação de marketing do mercado imobiliário local, depois funcionando como uma taverna e até como residência particular.

Em 1976, Lucy se tornou um marco histórico dos EUA e hoje recebe hóspedes que queiram passar uma noite apenas no interior da mais antiga atração de beira de estrada do país. Mas é preciso avisar: apesar de ter aquecimento e ar-condicionado, o elefante não oferece estrutura para banho.