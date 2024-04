Bebe café para manter o foco? Para 37% dos brasileiros, não faz diferença

No café da manhã, depois do almoço e às vezes no jantar: quem adora um cafezinho não tem hora certa para consumir a bebida. E embora a cafeína seja um estimulante, 37,5% dos brasileiros adeptos ao café não sentem diferença na produtividade.

Por outro lado, 41% afirmam que o consumo no dia a dia ajuda, principalmente, a manter o foco. Os dados são de uma pesquisa da VR, que coletou respostas de 500 pessoas de todas as regiões do Brasil.

Pensando no benefício, a cafeína melhora o nível de atenção e concentração, mas não a função cognitiva em si. E acredita-se que o café espresso tenha mais cafeína.