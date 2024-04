Cabana misteriosa: o que sabemos sobre casa mais solitária do mundo

Casa está desabitada e fica em ilha Imagem: Surangaw/Getty Images

Chalé foi construído em 1953 pela Associação de Caça de Elliðaey, como uma base para caçar papagaios-do-mar. A casa servia de base para o grupo nas atividades na ilha.

Propriedade não possui eletricidade, água encanada e esgoto tratado. No entanto, possui uma sauna, alimentada por um sistema natural de captação de água da chuva.

Casa fica em uma reserva natural e área protegida. As empresas de turismo oferecem passeios de um dia a Elliðaey para turistas que desejam explorar seu ambiente natural.

Interior da residência é modesto, com paredes de madeira. A casa tem dois andares - no primeiro fica a parte social, enquanto no segundo há um quarto comunitário, com diversas camas. Um fogão à lenha aquece a moradia. A casa dispõe ainda de um deck, onde os visitantes podem apreciar a vista - e, quem sabe, fazer um churrasco.

Youbers e influencers visitaram a casa desde que a história veio à tona. Bjarni Sigurdsson esteve no local em 2017. Já o youtuber americano Ryan Trahan foi ao local em 2021 e passou a noite na casa. Em vídeo, ele mostrou que, para chegar no platô onde fica a casa, é preciso escalar por uma área íngreme.