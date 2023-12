Esqueça o mago e a espada: o que há de real na história do Rei Artur

Rei Artur em uma ilustração do século 15, da versão em galês da obra de Godofredo de Monmouth Imagem: National Library of Wales

Mas o que havia antes em Tintagel?

Quando o domínio romano sobre a Grã-Bretanha acabou no século 5º d.C., o caos reinou. A economia entrou em colapso, as instituições evaporaram, fome e violência ocupavam o dia a dia das pessoas. Os saxões, povo germânico que invadiu a Grã-Bretanha, provocou a fragmentação do país em feudos dominados por homens igualmente brutos e violentos.

Mas havia um ou outro lugar próspero. Segundo arqueólogos que trabalharam em Tintagel na década passada e descobriram muitos itens de luxo do Mediterrâneo e da África, o local teria sido, no século 6º, um porto importante, protegido da costa. Era uma fortaleza relativamente pujante, com uma elite mercantil que podia governar milhares de pessoas e controlar um bom naco da Cornualha.

Não seria implausível que essa sociedade tivesse algum líder memorável. Alguém chamado Artur, como indicaria a marca em uma pedra, insistem os mais fiéis à lenda.

Como o mito cresceu

A jornada do rei podia ser modulada de acordo com a agenda política de quem a narrava. O monge Nênio queria um herói para enfrentar os invasores infiéis saxões, então Artur tinha o apoio de Jesus e de Maria em sua luta justa contra os selvagens. Além disso, na versão de Nênio, Artur devia seu nome a um vitorioso general romano, o que estreitaria os laços com o antigo império.