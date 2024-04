Por que os aviões são brancos? Comandante explica curiosidades da aviação

O comandante Harley Meneses, diretor de Operações da Latam Brasil Imagem: Divulgação

1) Por que as cortinas das janelas do avião devem ficar abertas durante o pouso e a decolagem?

Isso é crucial para que a tripulação tenha uma visão clara do ambiente externo e possa agir rapidamente em casos de emergência.

Em situações de resgate, também permite que os socorristas tenham uma visão clara do interior da aeronave.

Dependendo do tipo de avião, é recomendado manter as cortinas das janelas abertas durante o pouso e a decolagem, já que a área onde os comissários estão localizados pode ter uma visibilidade limitada do exterior da aeronave.